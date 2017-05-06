屏東熱博會吃飯湯 好有農村風味

屏縣慶豐收刈稻飯暨田園音樂饗宴6日在熱帶農業博覽會熱鬧登場。（謝佳潾翻攝）

屏縣慶豐收刈稻飯暨田園音樂饗宴6日在熱帶農業博覽會熱鬧登場。（謝佳潾翻攝）

2017屏縣慶豐收刈稻飯暨田園音樂饗宴今天在熱帶農業博覽會熱鬧登場，現場除有飯湯煮食競賽外，還限量供應800份飯湯、50份現場米食甜湯供民眾大快朵頤，全場千人共同回味舊時農村風情，大家都玩得喜不勝收，約好明年再相見。

縣府指出，收刈稻飯暨田園音樂饗宴活動內容相當豐富，除有慈善認餐活動、飯湯煮食競賽外，遊客還享有免費體驗割稻樂、搗麻糬等，現場也擺有古早農具展示、稻米知識介紹。今天開場的刈稻舞即引起遊客狂鼓掌，農特產品展售、農業產業推廣等攤位也擠滿人潮。

縣長潘孟安說，慈善認餐活動每份只要100元，認餐數量750份，以能回味懷舊農業時代刈稻飯所食用的菜色為主，除堅持「地產地銷」使用屏東在地食材外，並依照當季食材變化出不同菜色，另外提供至少50份愛心餐點分享給當地社福機構共享美食活動。

他指出，重頭戲是廚藝大比拚，各路好手組隊大展飯湯功夫，競賽分社會組12隊及學生組7隊，各隊5至7人，大家都相當拼命展現好廚藝，除盼拿到冠軍獎盃及等值8000元的禮券外，也希望遊客能品嘗到最道地的飯湯文化。

屏東熱博在春節期間吸引155萬人次到訪，不僅成功帶動農業觀光旅遊新熱潮，還在全台掀起一股種植彩稻風潮，繼春節的《惡靈古堡：最終章》彩稻田熱後，縣府再利用該園合宜的場所，續辦農村體驗活動，大受遊客好評。

(中時)