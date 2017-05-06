睽違「讚聲」2年　朱俐靜High唱成夜店

朱俐靜穿雪白洋裝開場秀美腿。（寬宏藝術提供）

朱俐靜穿雪白洋裝開場秀美腿。（寬宏藝術提供）

朱俐靜今晚在華山Legacy開唱，相隔2年重返「讚聲」演唱會，父親及家人到場力挺，她以DJ型式開場，一連獻唱〈Untown Funk〉、〈Toghter Forever〉等歌炒熱氣氛，許久未公開演唱，她面對歌迷直喊：「哇！讓大家久等了！」

她為演出準備近4個月，挑歌、節目編排親力親為，還挑戰〈帥到分手〉、〈癡情玫瑰花〉等男歌手作品，「男生的歌詮釋比較用力、費體力。」最後完美詮釋獲滿場觀眾吶喊，現場搖身一變成夜店。

她年初甫與前東家「老鷹音樂」約滿，現階段無約在身，她感性說：「可以跟音樂人合作是很開心的事情，也是我接下來繼續努力的目標，我會努力的！」透露著手籌備新作品，滿場歌迷報以熱烈掌聲。

(中時)