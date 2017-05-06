蔡瑞妙辦展覽分享新港情 展至6月25日
退休的嘉義高商廣告設計科主任蔡瑞妙，今在新港文化館‧25號倉庫開辦展覽，與鄉親分享她源遠流長的新港情。蔡瑞妙在展覽中規畫3個景點，第一個景點是鄉親臉譜〈繪畫〉、第二站是鄉親的身影〈攝影〉、第三個景點是說不完的故事〈裝置〉，讓民眾感受不一樣的新港小旅行，即起展至6月25日。
蔡瑞妙表示，當時在快樂的氛圍中，接受了基金會董事長陳錦煌醫師的邀請，答應畫100個新港人，作為基金會三十週年的系列展。為畫新港人，她研讀1995「打開新港人的相簿」與「老鎮新生」、回顧2010「作食人」畫展。
蔡瑞妙與鄉親互動中，感受到許多美好，源自過去家人留下的情緣與自己的生活經驗，她說，在人生旅途中，讓她感到溫暖，且深刻印象的是人，因無緣見面的祖父母給她穩健的根，讓她知道她源自何處；來不及相處的父親留下事蹟，給予她美好的人生目標，明白要往何處伸展；母親不畏艱苦的身教，讓她有包容力面對生活挑戰，樂觀地與人事物相處。
新港文教基金會陳錦煌董事長表示，看見蔡瑞妙完成了百位新港鄉親臉譜的挑戰，更透過影像紀錄著鄉親身影，呈現新港豐富的人文地產景，從每個展覽物件中，都勾起新港鄉親的記憶，不僅溫馨，也充滿驚奇和趣味。
(中時)
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