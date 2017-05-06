母親節前溫馨展覽 唐氏症藝術家林冠廷屏東開展
屏東縣政府在母親節前夕於文化處一樓101畫廊舉辦一場溫馨的展覽，邀請到中華民國第十六屆身心障礙楷模「金鷹獎」得主，來自臺東的唐氏症青年藝術家林冠廷展出書畫與陶藝創作展，展場並有冠廷獻給爸爸媽媽的畫作，以自由自在、大開大闔的心靈風景帶給觀賞者難以言說的感動，也期盼冠廷的個展能激勵更多的人勇於追求自己的人生夢想，展期至5月23日止。
林冠廷是77年次的唐氏症青年，擔任高中老師的母親王萍萍表示冠廷的父親林永發是書畫家，任教於國立臺東大學，由於家裡常見書畫工具與作品，不善於言語文字表達的冠廷，藝術創作便成為他與外界互動的媒介，林媽媽提到日本有許多家庭會帶著身心障礙的孩子接觸藝術與欣賞展覽，她希望冠廷的例子能帶給更多人啟發，夫妻倆也長期協助家扶中心，幫助更多的家庭走出困境。
策展人徐慶東、楊雅婷表示林冠廷創作的「美」的感動來自於他的自然純真的心靈，在本次展覽中，大色塊的畫面浮現鏗鏘有力的臉譜，而那些正是林冠廷身邊最熟悉最親愛的人，他以藝術來捕捉投射在他心眼中最真實的印象，每件陶藝都殘留他捏塑時的手溫與速度感，既凝凍又流動，具象中有抽象，充滿時間的延綿感，書法則在不生不熟中，化無法為萬法，寫出字欲成舞的獨特美感，那正是林冠廷的心靈節奏與樂章。
(中時)
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