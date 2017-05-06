酒駕擦撞8旬老婦 辯路上突然有人

34歲劉姓男子移送法辦。（葉書宏翻攝）

34歲劉姓男子5日上午8時許，酒後騎機車行經新北市中和區安邦街，不慎擦撞81歲許姓老婦，劉男摔車造成劉婦四肢擦挫傷及頭部挫傷，劉男酒測值高達0.38毫克，他辯稱，前晚有喝了6瓶啤酒，因為路上突然出現行人，要閃避才會撞到劉婦。由於雙方目前暫時互不提告，警方訊後先依公共危險罪將劉男送辦。

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(中時)