歡慶舞蹈節 屏東舞夏藝術節熱鬧開幕
為了歡慶5月5日舞蹈節，屏東縣政府特別安排「2017屏東舞夏藝術節」，今天在屏東藝術館的開幕秀，由在地舞團輪番大匯演，並搭配藝術市集等相關活動，民眾擠滿藝術館戶外廣場，歡迎各地民眾踴躍參與「舞夏藝術節」5月至8月一系列精采的節目。
縣府秘書長黃肇崇表示，從這次開幕舞團活力大匯演的盛況，可以知道屏東孩子的學舞風氣遠勝於高雄，而舞團密集的情況堪稱南臺灣舞蹈重鎮，從原民到客家，傳統到現代，各種舞蹈類型應有盡有，學習舞蹈能夠讓孩子們放下手機電腦，既可以從藝術中紓解身心壓力，又在每次的展演競賽中認識團隊合作的重要性與「勝不驕、敗不餒」的精神，是一項值得提倡的活動。
他說，文化處多年來都在5月5日舞蹈節後的5月至8月舉辦系列活動，邀請本地與外地的傑出舞團展演，為屏東舞蹈藝術紮下穩健根基，誠摯邀請大家一起來「HIGH FIVE嗨翻舞夏」！
文化處指出，參與開幕日舞力全開接力秀的在地舞團有蔡孟霙空間舞團、太陽舞團、國王舞集、仁愛國小舞蹈隊、火金姑兒童舞蹈團、夏綠荷舞蹈劇場、魩仔魚兒童舞團、舞姿舞蹈團、黑森林擊樂舞藝術與DUO舞蹈劇場等，每個團體都使出渾身解數，展現辛勤耕耘的成果。
「2017屏東舞夏藝術節」後續還有「臺灣版太陽劇團」舞鈴劇場5月20日「海洋慶典」售票演出、多場舞蹈學習工作坊與人才培訓講座，以及蒂摩爾古薪舞集、唐彩舞蹈團、九重葛舞蹈團、峰形舞團、國王舞集等在地團隊演出，另外即日起受理報名第三屆「群童亂舞PK賽」，7月22日將舉辦總決賽。
(中時)
關鍵字：舞蹈節
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