「小手拉大手」 照顧弱勢長輩、孩童

活動現場主辦單位安排活力律動操讓縣議員吳思蓉、社會局長楊健人及長輩們享受健康活力。(嘉義縣政府提供)

嘉義縣社會局為照顧弱勢長輩及孩童，結合崇仁醫專、南華大學、天主教安仁育幼院、聖心教養院及台北紅豆食府餐廳等產、官、學的力量共同在雙福寶老人養護中心舉辦「小手拉大手」活動，讓需要被照顧的長者與孩子們都能感受到溫暖。

社會局長楊健人表示，近期社會局非常重視縣內每一個弱勢及需要照顧的族群，強調長照是現今社會相當重要的議題，此外雙福寶長輩們的需求，甚至照顧機構的餐食衛生安全等問題，都會一一協助及處理，希望能讓每個弱勢族群都能得到完善的照顧。

(中時)