挑戰人類極限 最速馬拉松差25秒「破2」
以跑進2小時內(Breaking 2)為目標，6日知名運動品牌在義大利主辦馬拉松賽，邀請3位國際好手，試圖挑戰馬拉松2小時2分57秒世界紀錄，儘管最終里約奧運金牌基普柯吉（Eliud Kipchoge）以25秒些微之差無緣「破2」，不過仍創下2小時25秒的非正式賽會最速紀錄。
當今馬拉松世界紀錄是由肯亞長跑名將金梅托（Dennis Kimetto）於2014年柏林馬寫下，此賽事僅邀請3位國際長跑好手與賽，分別是囊括里約奧運、倫敦馬拉松金牌的基普柯吉、波士頓馬拉松兩度冠軍衣索比亞名將德西沙（Lelisa Desisa），以及當今半馬世界紀錄保持人澤森內(Zersanay Tadese)。
為突破2小時紀錄，結合運動科學挑戰策略，包括電子領跑車為選手和配速員配速，配速團隊更多達30人，其中18名配速員6人為一組，根據流體動力學創造三角型的防風陣形，輪流為3名選手配速。
儘管最終3位好手皆無緣「破2」，不過成績仍超越肯亞好手金梅托世界紀錄，創下非正式賽會「最速」成績，讓人類挑戰馬拉松「破2」指日可待。
(中時電子報)
關鍵字：馬拉松、破2、Breaking 2
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