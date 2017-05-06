屏東黑鮪魚季開跑 小張學友、小姜育恆開唱

2017屏東黑鮪魚文化觀光季在今晚熱鬧開鑼。（屏縣府提供）

2017屏東黑鮪魚文化觀光季在今晚熱鬧開鑼。（屏縣府提供）

2017屏東黑鮪魚文化觀光季熱鬧開鑼！屏縣府今晚在東港東隆宮廟埕舉辦開幕晚會，邀請金曲歌后孫淑媚、金曲新人吳申梅及當紅模仿歌手小張學友、小姜育恆熱情開唱，吸引爆滿人潮，high翻全場，揭開為期2個月的鮪魚季活動。

開幕典禮由潘孟安縣長主持，漁業署副署長黃鴻燕、大鵬灣國家風景區管理處長許主龍、東港鎮長徐志雄、林邊鄉長陳俊吉、琉球鄉長林愛玲、東港區漁會理事長陳瑞龍等人都到場與民眾同歡。

今年黑鮪魚季以「魚水滿豐」、「東港三寶」、「幸福東港」3大主題，在潘縣長等人共同引爆空飄球後，宣佈黑鮪魚季熱鬧展開。潘縣長並頒發「第一鮪」賀禮給東港「德鴻發號」船長李文德及第一鮪得標的佳珍海產店老闆蕭受發，和鄉親分享第一鮪的榮耀。

潘孟安表示，今年黑鮪魚季未演先轟動，第一鮪拍賣時，以每公斤6,800元高價拍賣，最終得標金額是新台幣157萬元。此外，3日中午12點開放預購限量100桌特色小吃宴，不到一天的時間就秒殺額滿，感謝民眾對黑鮪魚季的支持與喜愛！

他說，也邀請全國朋友在鮪魚季期間不僅到東港，也可順路安排鄰近的小琉球、林邊、南州等鄉鎮遊玩，感受不同於墾丁恆春的海島風情！

觀光傳播處指出，今年在東港鎮光復路大排河堤旁規劃的藝術燈景裝飾，從今天起至6月30日的每晚6時至10時一路亮燈，以燈光增添夜晚氛圍，將東港打造成絢麗奪目的不夜城，讓民眾在品嚐海鮮之後，還可漫步在藝術燈景街道中。

此外，鮪魚季活動期間，還有超值東港美食小旅行、社區體驗導覽提供報名，帶民眾走訪在地景點、品嚐道地小吃、聆聽人文故事。

觀傳處強調，5、6月期間在林邊、東港、小琉球商店消費1,000元以上檢具發票或收據還可以兌換限定版黑鮪魚運動毛巾。而出示屏東縣政府LINE官方帳號，進入旅遊優惠「黑鮪魚優惠區」，即可享有45家商家限定優惠；與商家拍照上傳「屏東縣政府觀光傳播處」臉書專頁，還可以抽住宿券！

(中時)