「構宅青年」實作展開幕 展現青年多元創意

新北市政府今（6）日於國軍永和帳務中心舊址，舉辦「構宅青年，青年社會住宅全國空間設計競賽」展覽。（葉書宏翻攝）

新北市政府今（6）日於國軍永和帳務中心舊址，舉辦「構宅青年，青年社會住宅全國空間設計競賽」展覽，市長朱立倫主持開幕時指出，此項競賽是市府推動社會住宅過程的另個里程碑，透過青年朋友發揮創意、共同參與內部空間設計，讓未來社會住宅設計能更多元。

朱立倫表示，「構宅青年」空間設計競賽吸引許多室內設計公司、建築事務所及全台29所大專院校，共計148件作品投件，經產官學評選委員兩階段篩選後，從15組優選作品中挑選5組進行空間實作展示。

朱立倫說，非常佩服5組參展的青年團隊能在有限的時間，用最快速、經濟的方式在9坪的空間中，發揮最完整的創意，同時肯定所有投件參與競賽團隊的創作與努力。

他也強調，社會住宅雖是政府重要政策，但推動過程應按部就班、務實的規劃興建，以新北市為例，結合公共建築、都市開發計畫及民間合作、捐贈等方式興建，目前已完工、出租的社會住宅達1555戶，為目前六都最多，預計後年可達7000戶。

應邀出席今日活動的內政部長葉俊榮表示，新北市政府辦理此次競賽活動，將社會住宅「設計」與「參與」充分展現出來，讓社會住宅不再只是被安排的設計，而是能被賦予自我的個性、需求、想像與價值，肯定新北市政府的用心，並期待藉此提升社會住宅的內涵與品質。

城鄉局表示，本次競賽作品各有特色、創意十足，皆展現青年的多元創意及多變思考，尤其是5組實作展示的作品「四方敷」、「制宅自造」、「宅‧不宅」、「Extension」及「構／宅」等，未來會將此次競賽好的構想融入社會住宅的空間設計去實現。

城鄉局指出，「構宅青年─青年社會住宅全國空間設計競賽」展覽活動，即日起至5月27日於永和國軍帳務中心展出22天，現場提供塗鴉牆、投票區等，邀請民眾共襄盛舉。展覽期間將舉辦3場講座，歡迎民眾前往聆聽，詳細活動資訊可於講座報名網站及官方粉絲團查詢。

(中時)