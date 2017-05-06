力挺陳星 劉毅慘遭起底性騷陳子璇8年往事

陳子璇過去因不滿劉毅控告高國華，爆料遭劉毅性騷8年。(本報系資料照)

才女作家林奕含之死讓補教名師陳星成為全民公敵，不過陳星老友、也是英文補教名師劉毅早前接受媒體訪問，就頻頻為陳星抱屈，稱陳星是正人君子，也表示「真相會大白」。劉毅力挺老友的一席話隨即在PTT引爆討論，甚至慘遭起底他7年前遭陳子璇控訴性騷擾往事。

陳子璇7年前因為不滿恩師劉毅控告高國華，曾在臉書發表2千多字長文，控訴遭劉毅性騷長達8年，包括在她與高國華戀情曝光當下，周刊來電表示明天出刊，她第一時間詢問劉毅「該怎麼辦？」想不到對方卻回「早知道我先上了」。

陳子璇還爆料，曾穿一件背後有蕾絲紋路的洋裝，遭劉毅猛盯並問：「這是奶罩嗎？」接著兩人一起搭乘電梯，劉毅還在她背後猛力吸氣：「好香，我快要受不了了。」種種言語騷擾令她不勝其擾。

對於性騷指控，劉毅當時認為陳子璇以前不會這樣，應該是腦子不正常，並心疼她這樣做只是為高國華辯護，還大膽告白：「我愛她勝於我的生命。」但隨後也澄清這種愛並非男女之情，而是超越精神的愛。

如今劉毅再度因替老友陳星發聲，登上媒體版面，引起網友熱烈討論，「是不是被陳子璇說性騷擾的那位？呵呵」、「勇者，逆風而行」、「真的相信陳子璇....」。

(中時電子報)