力挺陳星 劉毅慘遭起底性騷陳子璇8年往事
才女作家林奕含之死讓補教名師陳星成為全民公敵，不過陳星老友、也是英文補教名師劉毅早前接受媒體訪問，就頻頻為陳星抱屈，稱陳星是正人君子，也表示「真相會大白」。劉毅力挺老友的一席話隨即在PTT引爆討論，甚至慘遭起底他7年前遭陳子璇控訴性騷擾往事。
陳子璇7年前因為不滿恩師劉毅控告高國華，曾在臉書發表2千多字長文，控訴遭劉毅性騷長達8年，包括在她與高國華戀情曝光當下，周刊來電表示明天出刊，她第一時間詢問劉毅「該怎麼辦？」想不到對方卻回「早知道我先上了」。
陳子璇還爆料，曾穿一件背後有蕾絲紋路的洋裝，遭劉毅猛盯並問：「這是奶罩嗎？」接著兩人一起搭乘電梯，劉毅還在她背後猛力吸氣：「好香，我快要受不了了。」種種言語騷擾令她不勝其擾。
對於性騷指控，劉毅當時認為陳子璇以前不會這樣，應該是腦子不正常，並心疼她這樣做只是為高國華辯護，還大膽告白：「我愛她勝於我的生命。」但隨後也澄清這種愛並非男女之情，而是超越精神的愛。
如今劉毅再度因替老友陳星發聲，登上媒體版面，引起網友熱烈討論，「是不是被陳子璇說性騷擾的那位？呵呵」、「勇者，逆風而行」、「真的相信陳子璇....」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。