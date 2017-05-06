猿獅引爆全武行 偷暗號疑為引爆點
Lamigo桃猿6日8比3擊敗統一獅奪二連勝，不過8下猿隊陽耀勳敲二壘安打上壘後，卻與獅「守護神」狄馬克起口角衝突，兩度清空板凳，包括猿隊總教練洪一中和當事人陽耀勳，都不明白為何狄馬克會突然暴怒，獅隊總教練「蔗總」黃甘霖則透露，狄馬克是因猿隊偷暗號，奮而槓上猿隊。
事件發生在8下，當時猿隊以7比3領先，許久未上陣的狄馬克一上場就被陽耀勳敲出二壘安打，面對下一名打者余德龍時，卻突然轉頭跟陽耀勳叫囂，隨後兩隊板凳清空，並各吃下一次警告。隨後狄馬克失掉1分後，連續K掉林泓育和陳俊秀解危，卻在走回休息室途中，朝猿隊休息室叫囂，再度引爆衝突。
狄馬克突然暴怒，蔗總解釋，是因為覺得陽耀勳二壘的動作疑似偷暗號，讓狄馬克感到不滿，更進一步透露，今年猿隊已有多次類似偷暗號的行為出現，昨天被打爆的布魯斯，2下連挨4支二壘安打時，就曾發現有這個現象，當時布魯斯還不爽到想砸人，但被他勸阻。
聽到陽耀勳被質疑偷暗號，洪總也難以置信，表示陽耀勳在壘上本就會動來動去，且蔗總當時也沒反應，不懂狄馬克生氣點在哪，直言「這樣子怎麼適合當終結者。」當事人陽耀勳也說，當時他沒做甚麼，結果狄馬克投完1球突轉頭罵他，「以前從沒遇過這情形，我嚇了一跳，也不知道他為什麼罵我，可能太久沒出賽心情不好吧。」
(中時電子報)
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