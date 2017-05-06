年底前 大陸全機場可使用台胞證機器購票

大陸民航局表示，為方便廣大台胞在大陸的航空出行，民航局於2016年底部署開展了民航自助設備升級工作，以解決自助設備自動識別台胞證問題。

先前大陸各機場約800台自助售票設備支持手工輸入台胞證號購票，福州、虹橋、浦東等機場已有部分自助值機設備能夠自動識別台胞證，預計到今年底之前，大陸各民用機場約1700多台自助值機設備均可完成軟硬件升級或更換工作。

(旺報)