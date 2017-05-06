陸電競熱潮持續 主播吸金千萬
電子競技的發展風生水起，2016年中國電競產業市場規模已達504.6億元（人民幣，下同），遊戲直播用戶規模突破1億，一場電子競技直播引來粉絲無數，而知名電競主播的身價更是超過千萬。知名電競主播JY表示，平均線上粉絲約有40萬人，而巔峰時段，粉絲可超過60萬。
據2016年《中國遊戲產業報告》顯示，大陸電子競技遊戲市場實際銷售收入達504.6億元，占中國遊戲市場實際銷售收入的30.5%。目前大陸有多所學校陸續開辦電競相關課程，電競儼然成為新興就讀、就業方向。
能站在電競金字塔頂端的電競主播絕非偶然，玩票性質的心態絕對不會成功。素有「電競佛祖」之稱的JY，他從高中就以職業選手的身分踏入電競行業，從月薪的500元到現在的千萬身價，一路走來並非外界所想的光鮮亮麗。JY直言，在電競主播的領域，主播的身價須依托粉絲數量，能站上位的人鳳毛麟角。
電競主播主要集中在各電競經紀公司和直播平台，目前大陸電競產業高收入人員的分群可歸納為三個階層，第一階層，年收入超過千萬，估計有30多人﹔第二階層年收入在500萬至1000萬，主要集中在職業選手中﹔第三階層，年收入在100萬至500萬之間有200多人。
(旺報)
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