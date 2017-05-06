浙江大學獲11億人幣捐款 大陸高校史上最高

《錢江晚報》報導， 網路流傳「11億元！浙大獲史上最大校友企業捐款，刷新國內最高金額紀錄！」文章，而這的確是由上海遂真投資管理有限公司與浙江大學簽約，向浙大教育基金會捐贈11億元人民幣，這是浙大有史以來收到的最大單筆捐款，也打破去年9月由電子科技大學校友熊新翔創造的向母校捐款10.3億的最高紀錄，成為大陸高校獲贈的最大單筆捐款。

上海遂真投資管理有限公司管理團隊表示，「遂真」名字就是取自浙大校歌，遂真投資股東均為浙大校友，他們主要是上海校友會企業家聯誼會（金鷹會）會員，捐贈資金將設立「浙江大學教育基金會遂真教育發展基金」，將持續10年共計捐贈11億元，支持浙江大學人才隊伍建設、學術研究、人才培養和國際交流合作等。

(旺報)