電競成亞運比賽項目 陸缺電競人才

亞洲奧林匹克理事會與阿裡體育宣布達成戰略合伙關系，擬將電子競技納為2022年杭州亞運會的比賽項目。上海市青浦區專業電子競技選手培訓公司FFF（Fight For Freedom）於去年10月成立，成為大陸首家青訓俱樂部。

2017年4月，亞洲奧林匹克理事會宣布，電子競技將納為2022年杭州亞運會的正式比賽項目。這是自2003年國家體育總局將電子競技確定為第99個體育運動項目、2013年電競國家隊建立之后，電子競技又在傳統體育的領域邁出了一大步。

2016年中國電子競技市場六年間增長了額10倍，當前已經成為全球最大市場。2017年2月21日，cctv13《新聞直播間》節目中的報道，大陸電競用戶至少有5.6億人，而真正的電競從業人員僅有5萬人，且多以愛好者為主，專業人才極為缺乏。

(旺報)