揪甘心！警犧牲假期 跨縣市尋獲贓車
新北市新店警分局雙城派出所日前接獲民眾報案綠色廂型車失竊，所長許涵清犧牲個人休假時間，偕同承辦員警柯虹聿偱線調閱監視器、實地查訪，更三度南下查尋，終於在台中市大甲區尋獲該失竊車輛。
警員柯虹聿於三月底受理民眾報案稱其綠色廂型車失竊，柯員受理後立即調閱監視器發現該車於報案當日就由人開往三峽方向，所長召集同仁討論案情，並擴大調閱監視器，發現該車一路向南行駛並開上三鶯交流道，經調閱E-TAG後發現，該車最後的E-TAG訊號在苗栗通宵一帶。
隔天一大早所長親自到苗栗調監視器，之後更利用輪休時間帶領員警，兩度南下尋找該車。最終，皇天不負苦心人，第三度南下找車時，在台中市大甲區發現該車，並馬上通知報案人這個好消息。
報案人表示失竊的車輛老舊，市價也不高，但是那是他們的生財工具，車輛失竊後內心感到焦急無比，想不到報案後警方積極尋找車輛並持續跟他聯絡，所長還親自出馬，讓他相信警察辦案的專業與用心，而且不到2個禮拜就把車找回來，直呼不可思議也覺得揪甘心，近日特地到派出所向許所長致謝。
許涵清警大刑事研究所畢業，曾任新店分局偵查隊分隊長，對於刑案偵查有高度熱忱，轄區ㄧ有案件發生許所長都能立即投入偵查，並指揮同仁偵辦方向，甚至不辭辛勞犧牲休假時間，只為早日破案。
(中時)
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