國台辦要求放人 陸委會：大陸應約束漁民

大陸漁船於5月6日越界捕魚，我海巡隊登檢，險象環生。（陳可文翻攝）

針對大陸漁船越界捕魚一事，陸委會今（6）日晚間表示，中國大陸應強化宣導，約束大陸漁民遵守台灣的規定，才是避免此類事件一再發生的正本清源之道。

澎湖海巡隊今晨在執行護永專案時，一艘廣東省「南澳31049」漁船抗拒，海巡擊發橡膠子彈與破門彈，因海潮潮差與船隻晃動，意外造成2名陸船漁工受傷，海巡先行接駁送醫。

中國大陸國務院台灣事務辦公室傍晚指出，這次事件「令人憤慨」，台灣應停止「無端抓扣」大陸漁船並嚴肅查處，盡快放人放船。

根據中央社報導，陸委會對此回應，目前是中國大陸的休漁期，但仍屢屢發生中國大陸漁船違反陸方規定出海捕魚，甚至不遵守台灣法律一再越界非法捕魚，嚴重影響台灣漁民權益。

陸委會說，中國大陸「南澳31049」漁船於上午違反台灣相關規定越界捕魚，且拒絕配合海巡執法人員要求停船受檢，以致在執法過程中發生該船2名船員意外事件，但經海巡人員緊急送醫救治後，目前已無大礙。

陸委會強調，政府是依照多年來標準作業程序處理，中國大陸有關方面應強化漁民宣導，約束漁民遵守台灣的規定，才是避免此類事件一再發生的正本清源之道。

(中時電子報)