「世界的大王」王柏融近況燙 暫居打擊王
Lamigo桃猿主炮王柏融近期手感越來越火燙，在6日對戰統一獅一役，首局轟出突破僵局的3分炮，隨後4次打擊更是棒棒開花，憑藉5打數5支安打的超神表現，率猿隊最終8比3斬獲2連勝，自己更在這場比賽後，以4成21的高檔打擊率暫居打擊王，如今狀況已接近顛峰。
王柏融此役首局1分落後局面，就從福瑞多手中轟3分炮，他說，明白福瑞多球速快，當時其實是鎖定速球打，隨後逮中他一記失投的變化球，就順勢擊成右外野的全壘打。這記全壘打後，王柏融越打越順，接著4個打席，無論面對獅隊哪一任投手，他都能擊出安打上壘，最後靠5打數5安打、3分打點，斬獲MVP。
王柏融開季時打擊有些不順，他說，那時只要幾次打不好，就會有很多負面的想法出現，又太想出力去打，動作反而亂掉，不過後來他不斷修正，總算把手感找了回來。此外，截至這場比賽，王柏融僅打174場，就累積284支安打，很有望挑戰胡金龍2015年216場達成300安紀錄，成為中職史上最速300安球員。
(中時電子報)
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