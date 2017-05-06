歡慶母親節！中和青工會送康乃馨

新北市中和青工會提前至中和四號公園贈送康乃馨，提前預祝天下的媽媽們「母親節快樂！」（葉書宏翻攝）

新北市中和青工會提前至中和四號公園贈送康乃馨，提前預祝天下的媽媽們「母親節快樂！」（葉書宏翻攝）

新北市中和青工會提前至中和四號公園贈送康乃馨，提前預祝天下的媽媽們「母親節快樂！」（葉書宏翻攝）

母親節將至，新北市中和青工會提前至中和四號公園贈送康乃馨，提前預祝天下的媽媽們「母親節快樂！」

中和青工會長李謙國指出，五月第二周日是母親節，母親養育子女相當辛苦，希望做子女的大家可以把每天都當成母親節，天天感恩母親的辛勤付出，也祝福所有的媽媽們「母親節快樂！」感恩天下偉大的母親，如天使般的照顧子女，母愛非常偉大的。

(中時)