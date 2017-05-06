幸福3T–社區家庭日 潮境公園熱鬧登場

基隆市國小生為社區家庭日認真地擊鼓表演。（張穎齊翻攝）

基隆市長林右昌率領市府人員等共同出席參與。（張穎齊翻攝）

基隆市政府教育處舉辦的106年家庭教育推動年「善用3C 幸福3T-社區家庭日」家庭親子闖關同樂會，今（6）日下午在八斗子潮境公園熱鬧登場，現場吸引市民朋友、家庭親子共同參加教育闖關遊戲。

產業發展處邀請基隆特色美食商家設置闖關完成後免費美食兌換攤位、獎品豐富的摸彩活動，還有全家大小帶著野餐墊及簡易餐食至現場野餐並欣賞各單位帶來的教育宣導表演。

基隆市家庭教育中心表示，每年的5月15日是國際家庭日，教育部為倡導「愛家515～家人無距離」，閒暇之餘能全家人一起共同學習、出遊與運動，也期望全家人每天利用5分鐘相視含情、傾聽會意、讚美鼓勵、擁抱支持及關心包容，讓守護家庭不再是口號而是化為日常生活的愛家行動。

家庭教育中心提供（412–8185）全國家庭教育諮詢專線，當市民遇有夫妻相處、婆媳關係、親子溝通、子女教養、婚前交往、情緒調適、家庭資源、生活適應等，皆可撥打該專線諮詢，也可以免費預約來家庭教育中心與志工老師面談。

(中時)