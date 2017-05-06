嗆完索非亞 江柏樂道歉呂文婉「神明附身是真的」

命理師江柏樂向呂文婉道歉。(取自江柏樂臉書)

江柏樂道歉文。(取自江柏樂臉書)

命理師江柏樂因不滿《通靈少女》原型、前靈媒索非亞書中論點，放話要向索非亞下戰帖，宛如俄羅斯知名實境秀《通靈之戰》台灣版引爆話題。不過江柏樂還沒成功踢館索非亞前，反而先向名嘴呂文婉道歉了。

江柏樂日前在臉書向呂文婉道歉，「十年前在錄影現場，文婉說神明附身的事，老師說不可能，今天證實她說的是真的，神明附身時會身體發熱、心跳加速，老師在此謝謝妳．對不起！」

不過底下網友留言則是酸到爆「十年後再跟索菲亞道歉的節奏？」、「所以不需別人說的都是錯的，包括你對索菲亞，毎個人都有自己的專業領域，就像醫生也有分科，並不是從頭看到腳，不能用心臟科的角度去評判婦科醫師醫錯了，否則會有道不完的歉！」

(中時電子報)