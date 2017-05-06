台南東區扶輪社發專書 「話說小兒麻痺後症候群」

台南東區扶輪社聘請成大神經科醫師蔡景仁（後排右5）撰寫「話說小兒麻痺後症候群」一書。（程炳璋攝）

每個小兒麻痺患者在步入中、老年後，將面臨小兒麻痺後症候群的困擾，台南東區扶輪社利用授證50週年的機會，發起成立「台南小兒麻痺者關懷中心」，並發行「話說小兒麻痺後症候群」專書，6日新書發表會，希望透過書籍介紹，引領讀者全面了解小兒麻痺後症候群。

台灣地區有7萬至12萬的小兒麻痺患者，大家較常注意幼兒小兒麻痺患者，卻忽略了這群人長大後因為疾病帶來的「小兒麻痺後症候群」，經常會有骨骼萎縮、無力困擾，造成要拿拐杖度過餘生。

台南東區扶輪社邀請國立成功大學社會科學院教育所蔡景仁教授編著此書。書中詳列各國文獻，分別介紹包括「漸被遺忘的小兒麻痺」、「生命淬鍊後的人生哲學」、「撲朔迷離的小兒麻痺後症候群」、「舊問題，新思維」、「自助、互助與人助」等五篇。

透過專書，讓社會了解小兒麻痺後症候群患者，這群人在步入中、老年後，可學到適當的自我照護，獲得有品質的全人健康醫療服務及必要的社福協助，營造「生活自在、行動自如」的優質歲月。

(中時)