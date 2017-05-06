車手詐婦32萬 基隆警力逮2詐欺犯7毒蟲
打詐傳捷報！基隆市警方4日逮捕2嫌並追回32萬元詐騙贓款。據了解，3月底1名許姓婦人接到詐騙電話，對方劈頭就用嚴厲口氣說：「你兒子替人擔保90萬元，現在被我們抓到了，看你是要人還是要錢！」許婦一聽兒子被擄，驚慌失措，立即依指示提領14萬元交付車手。
當時許婦還打手機給兒子，但無人接聽，更加確信兒子遭綁，車手取得14萬元贓款後，見許婦上鉤，竟再指示許婦至郵局提領30萬元，幸好郵局行員見不對勁通報警方，才保住30萬元老本。
警方調閲監視器分析，發現嫌犯十分狡猾，犯案地點很廣，警方數度往返基隆台中，終於發現車手逃到桃園市中壢區一家旅館，鎖定犯嫌周姓男子。員警進入旅館房間時發現K煙瀰漫，8坪大空間竟聚集7名在場人拉K中，員警當場扣其詐騙不法所得32萬2000元現金。
周嫌坦承受到身為頭頭的陳姓男子指使，他將不法所得都交給陳嫌，自己只獲得3000元微薄報酬。而陳嫌則否認犯案，但無法證明來源，警方在訊後，將周陳2嫌依觸犯詐欺、恐嚇取財等罪嫌，移送基隆地檢署偵辦並建請羈押。
此外，警方也將其他7名拉K的毒蟲，依集體施用三級毒品罪嫌採尿送驗，移送法辦。
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(中時)
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