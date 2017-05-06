UNITE With Tomorrowland 台灣首波早鳥秒殺完售

現場DJ演出與比利時主場控制舞台特效(時藝多媒體提供)

比利時電音奇幻世界Tomorrowland今年將台灣納入UNITE With Tomorrowland一員，將於2017年7月29日在高雄義大世界帶來台灣首次跨夜狂歡的電子音樂祭，今日中午12點首波早鳥熱血開賣。

首波早鳥秒殺完售(時藝多媒體提供)

Tomorrowland是電子音樂界中最富有意義的演出，奇幻如夢的氛圍，將擁抱愛與和平、尊重自然的理念置於音樂之上。UNITE With Tomorrowland更是因為呼應世界大同與團結一體的追求而發想出的活動，每年Tomorrowland選出許多國家，在當地舉辦主題為魔幻之鏡的演出。

2017年共有8個國家入選成為UNITE With Tomorrowland成員，有德國、杜拜、韓國、台灣、馬爾他、以色列、西班牙和黎巴嫩，而韓國與台灣更是亞洲唯二入選國家。各國都將邀請多位世界百大DJ現場演出，而魔幻之鏡的環節更是與眾不同，各國現場將利用科技，創造出雙向甚至多向的互動，不僅利用螢幕播送比利時主場盛況，還將交替切換其他國家的現場狀況。比利時主場還會同時控制8國舞台的燈光效果、音效及舞台特效，讓在台灣的樂迷也能感受如同身在Tomorrowland主場的演出。

首波早鳥票券於今日(5/6)中午12點與VIP、高鐵套票、住房套票同步開賣，僅有於Tomorrowland官網註冊的樂迷享有購買首波早鳥的機會，甫一開賣便瞬間秒殺。第二波早鳥將於5月20日開始售票，學生票1600元，一般票2000元。

為讓全台樂迷都能更便利的到高雄參加本次難得一見的演出，雖然首波早鳥完售，但還有VIP票券、住房套票與高鐵套票現正熱賣中。得知更多售票相關問題，請洽售票系統KKTIX、ibon與FunNow，或是關注主辦粉絲頁【時•藝•演】，將有更多訊息即刻更新。

(中時電子報)