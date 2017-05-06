「步步為螢」 新店和美山步道賞螢活動熱鬧登場

農業局特別規劃「新店和美山步道賞螢活動」，於今（6日）邀請民眾一同近距離觀察螢火蟲生態。（農業局提供）

農業局特別規劃「新店和美山步道賞螢活動」，於今（6日）邀請民眾一同近距離觀察螢火蟲生態。（農業局提供）

農業局特別規劃「新店和美山步道賞螢活動」，於今（6日）邀請民眾一同近距離觀察螢火蟲生態。（農業局提供）

新北市擁有精彩豐饒的自然生態，初夏最夯的生態活動就是賞螢，為此農業局特別規劃「新店和美山步道賞螢活動」，於今（6日）邀請民眾一同近距離觀察螢火蟲生態和周邊環境的昆蟲及小動物，透過專業導覽進行解說，讓民眾體驗驚豔的初夏之旅。

在和美山4月中至5月初是黑翅螢最活躍的時刻，也是牠們繁殖期進入尾聲的時候，此時和美山的草坪，落葉，路緣等區域，都是螢火蟲的繁殖區，步行於賞螢小徑時，解說老師仔細的叮嚀大家，不要進入繁殖區，以免傷害牠們並破壞棲地，這樣和美山每年才有壯觀的螢況跟美好的環境，供民眾欣賞。

除了主角螢火蟲以外，導覽老師還介紹和美山上許多景點跟生態知識，如山上的巨樹、珍貴稀有植物、蝴蝶幼蟲喜歡吃的植物、獨角仙喜歡的光蠟樹等，大家享受了豐盛生態饗宴。

農業局表示，這次活動除了賞螢以外，並以深度導覽解說讓參與者對在地人文及生態有更深入的了解，透過淺山生態的推廣，讓民眾了解生態保育的重要性，賞螢時腳步放慢、音量放輕，降低對環境的干擾，可攜帶恰好份量的食物，垃圾隨身帶走，並保持謙卑尊重、尊重的態度，善待我們的山林。

(中時)