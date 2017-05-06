林揆稱短期無法解決低薪？徐國勇跳出來澄清
針對媒體今（6）日有關「林全：短期無法解決低薪」報導，行政院發言人徐國勇晚間澄清，林全院長的原意是希望沙崙綠能科學城能與國際接軌，引進國際人才與國內人才交流合作，並打造可讓年輕人追求興趣、成就感的環境。
徐國勇指出，關於低薪的部分，院長原意是：現在台灣最大的問題是人才流失，台灣低薪問題會造成人才容易被挖角，但台灣的低薪同時伴隨低物價，所以要把低薪變成高薪、要讓物價不漲，這也是一個很大的挑戰，因為台灣在全球購買力衡量所得，已在全世界排名前10名左右，因此我們短期可能雖沒有辦法讓低薪問題得到充分解決，但仍應立即解決人才流失的問題。
對於人才流失，徐國勇表示，院長原意是：部分人才被挖走是難免，但人才有出就要有進。我們希望留住人才，人才雖然留在台灣薪水低一點，但台灣的環境是可以很有成就感、很有前景、可以創業，可以實現理想的環境。因此我們鼓勵學生追求興趣，不要追求名利，一個可以追求興趣、成就感的環境，才能讓人才匯集，這一定要跟國際連結。
徐國勇指出，對破除低薪，加速各項建設、振興經濟，創造更高薪環境的目標，政府必會持續努力。
(工商)
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