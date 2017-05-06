專訪》我是空服員 這份工作真的不是只在環遊世界！

外界對空服員這份工作，總存有許多迷思。此為示意圖，非本次採訪中的受訪者。(達志影像/shutterstock提供)

為什麼會有這篇空服專訪，關於空服員這份工作，外界總有如霧裡看花，對這份職業存有許多迷思，甚至是不知從何而來的刻板印象，大概只有自己是空服員或是在其身邊的人才懂箇中甘苦。

還記得去（2016）年，華航空服員為爭取更好、更合理的勞工條件，進行大規模罷工抗議，引發社會高度關注；雖然當時民眾普遍是支持的，但依然可在社群平台上看到許多像是，「不就是高級勞工。」「不爽不要做阿！」「空服員有什麼專業不就是靠外表？」等此類言論出現。

或許媒體也要肩負某種程度的責任，因為每當報導空服員的相關新聞時，總是過於單一地去強調性別形象，如史上最高顏值抗爭，或是社群上某位超正的空服員又讓大批網友暴動，無形之中就建構了大眾對空服員的想像，而至於這份工作的辛苦、專業養成似乎就變得不是那麼重要。

因此，為了有不同的角度陳述，此次特別專訪一位，任職於國內航空公司的空服員Elly。她過去原本在外商銀行工作，後來考上空服員，目前飛行已有1年半左右的時間，希望能透過她分享這份工作的心路歷程與想法，讓不管是大眾，或是想投入這份職業的人，能有更進一步了解。

空服員有很多不為人知辛苦的一面。(圖/受訪者提供)

1、為何原本在外商銀行擔任內勤，會想轉職當空服員，可否分享當時心情？

我大學原本是念商學院，所以就選擇在本領域打轉，不過在工作一段時間後，也非說做得不順，就突然對於辦公室每天日常事務感到有些乏味，當時就開始思考，自己還能做什麼。

至於為何會萌生想去考空服員的想法，老實說一開始還真的是看到社群軟體上許多空服員分享自己的飛行生活，覺得相當羨慕，工作的同時又能環遊世界，剛好又有招募的訊息釋出，所以乾脆就去試。

2、那你是怎麼準備空服員的考試，你覺得能順利考上的關鍵是什麼？

一開始主要是從網路搜尋資訊，像是一些有關空服員情報的臉書粉絲頁、網路論壇，都可以看到許多應試者的心得經驗分享，從中去了解整個考試流程或是注意事項。

不過，我覺得應試這階段的關鍵，真的是運氣與考官緣，老實說我自己也不是1次就考上，我總共考了3次，但你說我前面的準備有比較不足嗎？反而是第3次我倒是抱著平常心去應試，結果就過了。

3、請你談談正式以空服員身份工作前的受訓過程。

簡單來說就是很苦！以我們公司來說，受訓時間共要3個月，通常一批學員進來大概1、2百人，公司會分配你到不同的機型受訓，然後這3個月幾乎吃、住、睡覺都在公司裡面。

然而，蜜月期大概只有3天，前面主要都在熟悉環境、公司制度、認識同學，很快地第2天就開始進入課程。我是被排在夜間部，上課時間是從下午1點半到晚上10點半，通常大家回去宿舍都會繼續唸書到凌晨，因為很多都是今天教明天就要考，每日上課的同時，也都有各種考試穿插，包括操作性的與紙本測驗，一堆原文書要背；且每種考試最多3次機會，若3次都沒達標（安全相關標準是100分），就會進行人評，考核再不過，當天就要打包走人。

我想這是讓人壓力最大的地方，除了擔心自己能否通過外，有時後好不容易建立好的同學關係，很可能下一秒對方就要和你道別，簡直可比擬實境節目「名模生死鬥」般。我自己也曾經歷過已3次沒達標，在最後人評時，扛住快崩潰的壓力，完成考試。

而這3個月考試項目加總起來大概有33項，全部通過就能順利戴上金翅膀，成為一名「合格」的空服員。還記得當時在結業典禮上，回頭看進來第一天原本坐滿學員的大禮堂，空出一大塊，代表著數十位同期未能如願過關，心裡相當感慨。

4、請問3個月的受訓就能成為一位專業的空服員嗎？你對這份工作專業的定義是什麼？

當然不行！首先，我們在地面學的主要是安全相關知識、以及飛機上空服員所需的技術性操作，一般大眾所認知的機上服務工作，得靠長時間的經驗去養成，透過一次次的「實戰」去內化，才能讓整個流程更順遂。

再者，受訓完後，只是代表你是一名「合格」的空服員，這之後還會有機上實習的考核，當換不同的機型也都會要重新訓練，且每年還會有年度複訊，以及升等考試，只能說要面對的檢驗絕對不會少，因此一刻也不能鬆懈。

總之，我想強調，空服員最大的使命，是在保護乘客的安全，這也是我們不斷在訓練的部分，而專業的養成就在此，一旦發生任何有關乘客的緊急狀況，在我們所受的安全訓練下，皆能予以提供協助。

5、請問上線1年多後，你對於這份工作的想法有沒有改變？

確實有些許的不同，當初就如同許多人所想的一樣，空服員是一份可環遊世界的工作；但真正當了空服員之後，發現比想像中累很多，包括要克服時差、習慣日夜顛倒、早起或熬夜等。

舉例來說，假設有一班班機是早上6點45起飛，空服員必須2小時前報到，但還要預留梳化、車程等時間，時間一定要多；因此，保守最晚凌晨2點45就要出發，同樣的，若是飛很晚的班也是如此。而這樣早晚穿插的上班模式，常常在上演，更別提飛到不同時區的國家，有時候下班真的會累到有種「彌留」的狀態，剛開始適應起來真的是蠻辛苦的。

飛高原機場是一項特別的經驗。(圖/受訪者提供)

6、請問你覺得這份這份工作與過去朝九晚五上班主要的差異點在哪裡？

其實對我來說都是工作，沒有因為是空服員就比較特別。但若要說的話，就是「飛機事飛機了」，不管上面遇到什麼奧客、可怕的學姐，我們下飛機就是完全下班；過去上班時可能同時要思考怎麼應付主管、面對客戶，以及回覆無止境工作Line訊息，這算是最大的差異點。

另外，我認為空服員是一個很團結的群體，當然職場上會有的人事問題這裡也會發生；不過整體而言，大家都是很友善的，目前工作起來是挺開心的。

7、請問空服這份工作的薪水真的很高嗎？

空服員的薪水結構主要是底薪加上飛行津貼，飛行津貼主要取決於當月的飛行時數，飛的多的話，就會拿比較多。以台灣主飛國外線的航空公司來說，薪水落點大約在6至8萬，越資深的底薪越高；但如果常請假，當月飛行時數較低，薪水就會比較少，一切取決於自己。

不過，我想說的是，空服員這份工作看起來相對高薪，是因為這行業的薪資結構是如此，大家也都是拼了命賣肝在賺錢，付出許多心力與勞力。

8、外界常說空服員是一份很傷身的工作，請問上線至今，有任何職業傷害產生嗎？

確實有！由於機上屬於封閉空間，空氣中細菌含量多，又加上長時間待著，過去的我幾乎都不感冒，但開始這份工作後，大概每3個月會小感冒一次。

再者，飛機上相當的乾燥，飛行的時後皮膚會感到特別不舒服，尤其是在長班的時候更會特別明顯，甚至會出現流鼻血的情況。身邊也常常聽到同事有胃痛、經痛、肌肉痠痛的情況發生。

此外，由於機上工作講求效率，當負責熱餐、送餐的同時，又要考量到速度，稍微不注意就會被燙傷、或是撞到瘀青；若你去看每位空服員的腿或手部，一定都會有數不清的血淚印記。

每位空服員的腿或手部，一定都會有數不清的血淚印記。(圖/受訪者提供)

9、有什麼建議或忠告給想進空服這一行的人？

真的要想清楚再踏進來！

會這樣說是因為，很多人的報考動機包括我自己，可能就只是單純的想工作同時兼環遊世界，但實際上，這一行有很多不為人知辛苦的一面，多思考一下自己是否真的對這份工作有熱忱，自己是否能真正適應工作上的步調再決定會比較好。

而正式上線後會與公司簽約，每家公司規定的服勤年限不同，有的3年，有的是5年，身邊就有人工作後發現，自己不太能適應這份工作，最後付了違約金離開，這之前所花的所有時間與努力，不免有些可惜。

(中時電子報)