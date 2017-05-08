健康50專欄：消腫止痛 神奇貼布這樣貼才對

物理治療師劉毓修(左)接受健康50節目主持人尉遲佩玉(右)專訪談肌能系貼紮。(馬樹立攝)

影片：健康50 - 肌能系貼紮在運動領域的應用

台灣運動人口逐漸地攀升，我們常常會看到選手或一般民眾身上貼著鮮豔顏色的貼布。有的選手會戲稱它是「神奇貼布」，因為貼上貼布之後疼痛消失、表現更好；但也有很多人貼了以後表示沒有特別的感覺。究竟為何會有這麼大的差別呢？以下讓大家更了解「神奇貼布」的功用。

肌能系貼布（Kinesio Tex）是日本的脊骨神經醫師加瀨建造先生（Kenzo Kase）於1982年所發明的貼布，由棉織布、彈性纖維絲與壓克力黏膠三層所構成，製程上相當講究。棉織布透氣性極佳，因此可以貼在身體上36~48小時不會造成皮膚不適，在運動中也不會覺得貼著不舒服；彈性纖維絲提供貼布很好的回縮性；黏膠是醫療等級的壓克力黏膠，提供很好的皮膚黏著性，而且撕下後殘膠極少。貼布依照不同的拉力，會有不同的效果：0~20%的拉力可以用來消除腫脹（如圖一），10%~ 35%的拉力可以用來減低疼痛、減少壓力、促進肌肉收縮或放鬆、引導筋膜的活動，50%以上的拉力可以用來做關節支撐、韌帶與肌腱的支持。

圖一：散形貼布消除腫脹（交叉處為腫脹區域），0~10%拉力。(劉毓修提供)

選手上場前，經由物理治療師或防護員評估選手的情況，針對選手的需要，給予不同目的的貼紮方式。例如常見的肩關節保護貼紮（圖二）與踝關節的保護性貼紮，都是利用貼布的支撐性來穩定關節；或是股四頭肌、肱二頭肌的促進貼紮，則是利用貼布促進肌肉收縮，讓選手動作起來更流暢、減低受傷的機率。除了預防傷害和增加運動表現，有經驗的貼紮操作者也會利用貼布來引導新動作的產生，可以調整選手不良的姿勢，或是微調動作，可以讓選手更有效率的完成競賽並降低受傷的機率。

圖二：紅色貼布：放鬆緊繃三角肌，15%~25%拉力。藍色貼布：穩定肩峰鎖骨關節，75%~ 100%拉力。(劉毓修提供)

綜合以上所說，貼紮要有效用有兩個條件：一是貼紮操作者對於貼布拉力有正確的控制，二是貼紮操作者需要了解選手現在的狀況。特別是在運動領域，因為運動種類的不同，選手需要的動作能力和需求會有很大的差異，貼紮方式也會跟著改變。

（本文作者劉毓修為臺灣大學物理治療研究所碩士班第7屆畢業生、現職為永誠復健診所行政督導）

(中時電子報)