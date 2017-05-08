法國總統大選第二輪決選投票率偏低

巴黎的兩位資深選民投票後經過街上的競選海報。7日是本屆大選第二輪決選投票，外界分析認為這次選舉結果將改變歐洲的未來。（圖／美聯社）

受到全球矚目的法國總統大選今天進行第二輪決選的投票。到當地時間下午5點為止投票率為65.30%，相比上一屆總統大選與本屆總統大選第一輪投票在這個時間的投票率，本次投票率都偏低。

法新社引述法國內政部消息說，到巴黎時間下午17:00時(台北時間7日晚間23:00時)投票率為65.30%，在這個時間點上，相比上屆大選第二輪投票低了6.6個百分點，亦較本屆大選於4月23日進行的首輪投票低了約4個百分點。

路透指出，按此時的投票率推估，整個第二輪總統大選投票率將在73%至75%左右。

路透報導說，比利時法語廣播電視台(RTBF)透露，根據幾家民調機構對已投票或打算投票的選民所作調查，馬克宏(Emmanuel Macron)的得票率估計介於62%至67%間。根據法國的規定，在投票結束前，民調業者不得公布投票日當天所作調查的結果，但其他國家的民調機構發布數字無法予以約束，因此由外國民調業者發布的數字僅能略供參考。

上述推估符合選前最後公布民調的預估。最後一次民調顯示，馬克宏將以62%的支持度遙遙領先極右派對手勒龐 (Marine Le Pen)的38%。

(中時電子報)