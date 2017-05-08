打破孕婦不能動說法 新北邀孕媽咪17動
藝人ELLA在預產期大跳勁舞，打破孕婦不能運動的說法，新北市政府體育處7日邀請30對準爸媽，至中和國民運動中心體驗孕婦瑜珈，鼓勵孕媽咪們在懷孕期間透過運動改善孕期不適。
為了讓孕婦更有感地了解運動的好處，中和國民運動中心的美女老師Maggie，教準爸媽們孕婦瑜珈，孕婦瑜珈初期強調肌肉伸展與心態放鬆，後期著重於下盤肌力的訓練。侯副市長、11座國民運動中心與現場30位準爸爸們，也一起身穿孕婦體驗裝，僅5分鐘就體驗到孕婦的不便，行走困難，腰背疼痛。
Maggie表示，不同於一般瑜珈，孕婦瑜珈根據孕期動作也有所調整，「準媽咪透過孕婦瑜珈，更能感受下盤力量更有易生產。」
中和國民運動中心特別於會後開設孕婦瑜珈30分鐘微體驗課程，經由伸展動作，讓孕媽咪甩掉腰酸背痛，現場的男士們意識到懷孕時期肌力與體力的訓練對於孕婦的重要性。新北市政府與國民運動中心也推出「新北520寵愛你」課程，讓媽媽和女性朋友花小錢一起健康運動。
(中時電子報)
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