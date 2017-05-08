金錢糾紛釀命案 欠債的刺死討債的

事發現場留下一大灘血跡。（黃世麒攝）

台北市士林區通河西街２段，7日晚間10時30分許發生一起命案，22歲林姓男子前往該處向47歲王姓男子催討一筆3、40萬的賭債，2人在王男住家內爆發互毆，衝突中，林男不敵逃出門外，喝了酒的王男持水果刀由後追出，並朝林男右胸猛刺，造成大量出血，警消獲報到場時，林男已無呼吸脈搏，雖緊急送往醫院搶救，仍吿不冶。

救護人員將傷重的林男送醫急救。（民眾提供）

警消趕到現場，將重傷的林男送醫急救。（民眾提供）

轄區士林警方當場逮捕行凶的王嫌，並起獲作案凶刀，發現王嫌喝得相當醉，初步查知2人因賭債糾紛釀成命案，正漏夜調查釐清案情中。

(中時)