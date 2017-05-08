MLB》開黃色玩笑？黑暗騎士遭禁賽

大都會先發投手哈維遭球團禁賽3日。(美聯社資料照)

大都會8日宣布將「黑暗騎士」哈維禁賽3日，理由是違反球隊規定，他已經被球團送回家裡。總教練柯林斯拒絕說明原因，他只表示「這是咱們家務事。」究竟哈維犯了什麼事？這很快就引起各方猜想。

前日大都會官方推特貼出了一張內野手芮維拉在休息室的照片，芮維拉當天獲選單場MVP，但是這張照片裡卻出現了一根黃銅色的「假屌」，這件東西放在其中一個敞開的置物櫃中，被拍的很清楚，很多球迷不敢相信照片是真的。大都會趕緊刪除該則推特，但該照片已在網路流傳。

置物櫃的主人是捕手普勞維奇，一般認為偷放假屌的凶手是哈維，Newsday的記者指出哈維被禁賽與此事無關，可能是因為他蹺班被抓包。無論如何，哈維已經成為網友揶揄的對象，大都會內部嚴肅看待此事，總教練柯林斯還為此召開球隊會議。

普勞維奇急忙喊冤：「我們隊上有幾個人喜歡惡作劇，不過這跟我平日的為人毫無關係。」

(中時電子報)