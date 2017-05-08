史上最年輕　馬克宏65％高票當選法總統

馬克宏將成為法國史上最年輕的總統。(圖/美聯社)

法國民眾聚集在羅浮宮廣場，透過大螢幕觀看馬克宏發表演說。(圖/美聯社)

根據法國媒體預估開票結果，中間派馬克宏獲得65.9%選票，正式當選下屆總統。（圖/美聯社）

（05:30更新）據法新社（AFP）報導，投票結果初步預估，馬克宏將獲得65-66.1%選票，預計大勝勒龐所獲得33.9%-35%選票，選舉菜鳥馬克宏第一次參選，就挑戰總統大位，並且高票當選。

36歲法國選民Jean-Luc Songtia激動表示，「他(馬克宏)就是希望的象徵，馬克宏當選就像8年前，(美國總統)歐巴馬當選一樣，年輕的象徵，希望的象徵！」

面露興奮之情的馬克宏支持者。（圖/美聯社）

最終多數的法國選民，仍是選擇了中間派的馬克宏。（圖/美聯社）

CNN報導，根據初步投票結果預測，馬克宏以64.4%得票率，大勝極右派勒龐35.6%，馬克宏將會當選下屆法國總統。馬克宏向支持者表示，「我會保衛歐洲！」

敗選的瑪琳勒龐也在第一時間發表演說，不僅感謝她的支持者，也向馬克宏表達恭喜之意。（圖/美聯社）

法蘭西24電視臺直播法國大選。

（02:20更新）據美聯社（AP）報導，法國現任總理向媒體表示，投票結果已確定，馬克宏確認當選為下一屆總統。但第二輪未投票者比例，創下近50年來最高比例，有25%選民放棄投票，當地民調機構估計，本屆棄權的選民比例高達25.3%至27%之間，遠遠高於上一屆（2012）的19.65%。法國總統大選最高棄權比例，發生在1969年，當時有31%選民未投票。

英國首相梅伊（Theresa May）也於第一時間致電馬克宏表達恭喜，並祝福他未來5年執政順利。並向馬克宏表示，法國是英國最重要的盟國之一，雙方有多方面的共同利益。

（02:10更新）據法蘭西24電視台報導，瑪琳勒龐於方才在競選總部發表演說，正式承認敗選，她將繼續努力，並期望能讓法國更團結且強大，也恭喜馬克宏當選法國總統。而馬克宏競選團隊稱，在媒體預估獲勝後，馬克宏本人已在台北時間01:50致電勒龐。

（02:00更新）據法國費加羅報（LE FIGARO）報導，法國總統大選二輪最新計票結果，法國國營電視台預估，馬克宏獲得65.1%選票，當選下一屆法國總統，也是法國第五共和最年輕的總統。他的對手瑪琳勒龐則拿到34.9%的選票，再次與愛麗舍宮無緣。

據英國獨立報（The Independent）報導，在投票截止後，法國民調機構Ifop最新出口民調顯示，中間派的政治素人馬克宏（Emmanuel Macron）將能以66%的得票率，大敗對手瑪琳勒龐（Marine Le Pen），當選為新一任的法國總統。而最終開票結果，也即將於台北時間5月8日凌晨兩點出爐。

(中時電子報)