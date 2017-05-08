差點贏到一個島 NFL新秀挑戰閃電波特

羅斯(左)首輪被孟加拉虎隊選上，與NFL主席合影。(美聯社資料照)

還記得差點「贏到一個島」的NFL新秀羅斯(John Ross)嗎？他3月份在新秀測試會的40碼短跑締造4.22秒的新紀錄，運動大廠阿迪達斯(Adidas)曾開支票要送破紀錄的人一個私人島嶼，不過羅斯卻投入了Nike的懷抱。

身高180公分、體重85公斤的羅斯後來被辛辛那提孟加拉虎選上，成為外接員。他對自己的速度極有信心，表示他可以在40碼短跑擊敗牙買加「閃電」波特。羅斯上月底公開下戰帖：「我的步頻比較高，波特則是步幅比較大，我在40碼短跑應該可以打敗他。只要他願意，我隨時可以挑戰他。」

羅斯的事蹟也傳到波特本人耳中，他告訴Undefeated的記者，羅斯絕對不是他的對手。「他跑贏我的機會是零。現在的人好高鶩遠，一開始就要挑戰頂點，沒有人肯一步步向上爬。他們每個都想挑戰我，但是他們贏的機會都是零。」

波特是100公尺短跑紀錄保持人，但是他的體型比較大，起跑相對較慢，在40碼短跑(約36.6公尺)比較吃虧。不過羅斯並非田徑選手，他只是NFL短跑最快的球員，與波特相比應該還差得很遠。

(中時電子報)