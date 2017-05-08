《時來運轉》困獸之鬥 爵士還能有續命金丹？

爵士隊喬強生(右)阻擋勇士隊格林進攻。(美聯社資料照)

第三戰一度在第三節取得9分領先，卻終究只是曇花一現！爵士在主場吞下第三敗之後，已然被推擠到崖邊，台北時間9日上午的第四戰，爵士隊有沒有可能在主場搶下一勝，將戰線延續下去？

防守！防守！再防守！爵士還要再多加好幾把勁才行！

金州勇士隊在兩軍第三戰是以102比91獲勝，這是勇士隊在本季季後賽7戰以來的最低得分，而勇士全場僅有17次助攻也是季後賽新低，證明爵士的確在該役的防守能力上有所提升，這也是一度能後來居上超前比數的主因。

然而，面對兵多將廣的勇士，即便柯瑞（Stephen Curry）、克雷湯普生（Klay Thompson）合計全場29投僅7中，且三分球15投僅3中，但爵士仍防堵不了杜蘭特的得分，最終還是前功盡棄！當然，這也相對證明勇士高層在季間力邀KD前來加盟，果真是慧眼識英雄！

勇士杜蘭特(右)持球面對爵士戈貝爾防守。(美聯社資料照)

面臨背水一戰，爵士教頭史奈德還能在防守上變出什麼花樣來圍堵勇士的進攻？先發控衛喬治希爾能在第四戰即時歸隊嗎？除了海沃德（Gordon Hayward）、戈貝爾（Rudy Gobert），還有沒有其他人可以跳出來？第一輪迎戰快艇時表現稱職的喬強生（Joe Johnson）呢？

喬強生對快艇的7戰，平均出賽32分鐘、貢獻15.7分，對勇士的前三役，他場均是25.3分鐘、得8.7分，這比他在例行賽與勇士對戰時的平均兩位數得分有著明顯落差，喬強生能否在第四戰有所作為？

在NBA季後賽史上，處於0比3劣勢之下的球隊（103次），最終無一能扭轉戰局！如果史奈德找不到更好的方法，第四戰結束時應該就是爵士隊暑假的開始。

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(中時電子報)