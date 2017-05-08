NBA》30隊教練投票 火箭熱火教頭並列第一

火箭總教練丹托尼是本季最佳教練大熱門。(美聯社資料照)

本季的年度最佳教練還未發布，聯盟30位總教練已經投票選出他們心目中最優秀的教練，由火箭隊丹托尼與熱火史波斯查共同獲得首屆的「麥可戈柏年度最佳教練獎」，官方的獎項將由媒體投票選出。

丹托尼本季帶隊打出西區第3的戰績，幫助哈登轉型為聯盟頂尖的控球後衛，勇士總教練科爾對他的用兵之道亦讚譽有加。熱火前半季陷入11勝30負的困境，下半季卻又打出30勝11負的佳績，最後以41勝41負作收，差一點就擠進季後賽。主帥史波斯查只用了41場球就把一支因傷兵而幾乎解體的球隊，重新拉回季後賽競爭行列，證明他高深的執教功力以及當初的二連霸絕非僥倖。

NBA的總教練不容易當，每季都會有總教練被炒，然而本季特別不一樣。本季的總教練大概表現都不錯，事實上，自從去年5月8日灰熊隊解雇耶格之後，已經一整年沒有總教練被開除，創下歷來沒有教練被開除的最長時間。

(中時電子報)