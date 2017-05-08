NBA》30隊教練投票 火箭熱火教頭並列第一
本季的年度最佳教練還未發布，聯盟30位總教練已經投票選出他們心目中最優秀的教練，由火箭隊丹托尼與熱火史波斯查共同獲得首屆的「麥可戈柏年度最佳教練獎」，官方的獎項將由媒體投票選出。
丹托尼本季帶隊打出西區第3的戰績，幫助哈登轉型為聯盟頂尖的控球後衛，勇士總教練科爾對他的用兵之道亦讚譽有加。熱火前半季陷入11勝30負的困境，下半季卻又打出30勝11負的佳績，最後以41勝41負作收，差一點就擠進季後賽。主帥史波斯查只用了41場球就把一支因傷兵而幾乎解體的球隊，重新拉回季後賽競爭行列，證明他高深的執教功力以及當初的二連霸絕非僥倖。
NBA的總教練不容易當，每季都會有總教練被炒，然而本季特別不一樣。本季的總教練大概表現都不錯，事實上，自從去年5月8日灰熊隊解雇耶格之後，已經一整年沒有總教練被開除，創下歷來沒有教練被開除的最長時間。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。