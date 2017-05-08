MLB》繼殷仔之後 馬林魚再演1安打完封

馬林魚史坦頓(左)敲出雙響炮，與隊友歐蘇納擊掌。(美聯社)

在3連戰吞下2敗後，馬林魚最後一戰打倒了大都會，在史坦頓468呎的暴力全壘打助威下，以7-0大獲全勝。這是上月19日陳偉殷擊敗水手隊之後，魚軍本季的第2場完封勝。厄瑞納本季初次先發，6局只被敲1安，獲得首勝。

大都會哈維遭隊規處分被禁賽，臨危受命的威克(Adam Wilk)從3A被拉上來，他將近兩年沒在大聯盟登板，投不滿4局就被打6分，挨了3轟，其中兩轟是史坦頓所擊出。反觀馬林魚厄瑞納表現優異，與上次陳偉殷對付水手隊一樣，這次投手群也聯手締造了1安打完封。

由於沃奎茲與陳偉殷相繼受傷，馬林魚的先發正陷入困境，前兩戰居然被大都會狂打19分，這次厄瑞納的好投讓總教練麥汀利稍覺寬慰。然而馬林魚的勝利也有代價，三壘手普拉多第7局跑壘時傷到右腿被迫退場，傷勢還要再觀察。

(中時電子報)