桃園米捏出貓熊造型便當！「青創市集」文創體驗夯

隨著母親節到來，5.13、14日青創市集規劃手作創意造型便當，讓民眾獻給自己的媽媽太太。（桃園市政府青年事務局提供）

台灣文創出頭天！「青創市集」好好玩！2017桃園農業博覽會－青創市集進入倒數最後一週！各主題展攤及活動也越加精彩，隨著母親節到即將到來，現場遊客更是絡繹不絕來此挑禮！其中青創市集的文創攤位，擺出許多夯到不行的創意質感小物，現場參觀民眾皆愛不釋手，直說卡娃伊，為了母親節挑禮真是來對地方！

此外，青創市集的「你農我農樂桃桃青創野餐音樂會」中也規劃巨型疊疊樂PK賽，將一般的益智疊疊樂放大千倍，不僅挑戰民眾疊疊樂的平衡感，更挑戰遊戲過程你來我往的智力拼博，遊戲現場充滿響徹雲霄的加油聲及緊張刺激氣氛！完全翻轉大眾認定「文創皆靜態」的既定印象，讓青創市集更增添桃園青年的創意活力。

青創市集千倍大疊疊樂PK挑戰賽，現場民眾無不使出渾身解數奪得勝利！（桃園市政府青年事務局提供）

隨著母親節即將到來，青創市集的文創展攤出現眾多人潮來此挑禮，現場有各式小巧可愛的多肉植物、植物原料製成的馬卡龍色彩保鮮盒、無毒香氛手工肥皂等，提供民眾更具質感的生活體驗。

青創市集文創攤位頑皮狗手工皮革，利用皮革玩出眾多生活趣味創意小物。（桃園市政府青年事務局提供）

此外，美感小物有手作巧縫零錢包及絲巾、原木漆色髮梳、創意皮革小物，以及樹皮製成各式燈具、鑰匙圈，提升個人氣質魅力；還有運用可可所做成的各式餅乾、護唇膏及鳳梨酥等食品，透過眾多文創攤位展現桃園百花齊放的文創軟實力，也提供民眾節日到來時有更多的選擇。

除了有眾多文創小禮之外，現場還有許多趣味活動，青創市集更將一般的疊疊樂放大千倍挑戰疊疊樂既定印象，也號召大家一起來進行疊疊樂PK賽。同時也規劃許多DIY活動，5/13、14日更邀請知名手作便當部落客－荔枝姐姐到現場教大家手作可愛貓熊便當，全程使用桃園在地米及食材，讓遊客們獻給辛苦的母親。

青創市集文創攤位雪花下的肉肉，擁有眾多品種特色多肉植物，讓人體驗療癒植物的生活美感。（桃園市政府青年事務局提供）

另外還有療癒多肉植物組合，不但讓民眾體驗到文創手作的樂趣，同時還可以在母親節前為自己的老婆、媽媽獻上最甘心的禮物，不僅提升民眾對在地文創的興趣及支持，更吸引青年們以文創扎根、在地發展！

(中時電子報)