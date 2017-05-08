驚！2025年台灣每4人將有1人成「骨鬆高危族」

人口高齡化！2025年台灣每四人將有一人成為骨鬆高危族！（圖為骨折患者，達志影像／shutterstock提供）

人口高齡化！2025年台灣每四人將有一人成為骨鬆高危族！骨質疏鬆症盛行危機不容忽視！據資料顯示，台灣70歲以上人口預估在2025年達到300萬人]。在人口老化速度節節攀升的情形下，長照與骨骼健康照護更是當務之急。

近年來因人口高齡化，骨鬆的相關知識以及防治照護的重要性更與日俱增！骨鬆學會理事長吳至行指出，近幾年在骨鬆學會、醫療院所努力下，70歲以上好發率略為減少，但近年來因人步入高齡社會，隨著50歲以上人口比例越來越多，骨質疏鬆症的盛行率仍居高不下。

2005-2008年國民營養調查報告指出，50歲以上男女骨鬆症盛行率即分別達23.9%及38.3%，另據中央健康保險署住院資料，50歲以上的男性每年髖部骨折個案，由1999年3551例逐年增加至2010年8616例；女性則由6096例增加至13893例，10年內增加超過1倍。

對此，吳至行進一步指出，我國五十歲以上的人口將在2025年達42%, 如果將人口高齡化的的因素考量進去，屆時每四人將有一人成為骨鬆的「高危族」，威脅實在不容忽視。

因此，中華民國骨質疏鬆症學會藉創會20週年，於台南成大校區盛大舉辦紀念會，除號召近千名台南民眾參與城市尋寶健走活動，更推出以傳統布袋戲曲編製的骨鬆衛教影片拉近與民眾的距離。

同時，在衛生福利部常務次長蔡森田、健康保險署署長李伯璋、台南市衛生局局長陳怡等官員出席支持下，發佈最新的骨鬆指引，期許一同推動骨質疏鬆症預防與照護願景。

骨鬆學會理事長吳至行指出，骨鬆預防不能等到老年才進行，因此，這次特別選定五都之一的古都台南舉辦此次20週年活動，以成大校園為城市古蹟尋寶做號召，期盼能讓民眾身體力行曬太陽、勤健走、均衡飲食與定時檢查的骨骼保健觀念。

骨鬆學會更特別邀請到廖末喜舞蹈團以及建福興布袋戲團，將骨鬆的衛教知識透過國寶級的舞蹈表演和布袋戲傳統藝術傳遞，期許民眾透過日常習慣儲存退休後的骨本，為下一個20年的靈活行動力打好基礎。

(中時電子報)