天氣悶熱 北部中南部高溫34度

白天高溫將普遍可達３０度以上，尤其臺北盆地和中南部更可來到３３、３４度。(本報系資料照)

今天（８日）各地大多是多雲到晴的穩定天氣，隨著風場再轉為偏南風，大環境更增暖；各地早晚還算舒適，低溫仍在２２至２４度間，但白天高溫將普遍可達３０度以上，尤其臺北盆地和中南部更可來到３３、３４度，悶熱之外，中午前後紫外線亦偏強，戶外活動請注意補充水分和防曬以防中暑。

根據中央氣象局資料顯示，午後各地山區及北部、東半部地區有局部雷陣雨發生的機率，中部以北山區雨勢將較明顯，大臺北東南側降雨機率也提高，提醒您外出攜帶雨具備用，並留意天氣變化以及氣象局發布的即時天氣資訊。

空氣品質方面，今天中南部橘色提醒（對敏感族群不健康），其他普通至良好（O3&PM2.5)。

(中時電子報)