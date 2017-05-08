川普推文恭賀馬克宏當選　期待合作

川普在推文恭賀馬克宏當選法國總統。(圖取自推特)

美國總統川普(Donald Trump)今日稍早透過推特(Twitter)，祝賀馬克宏(Emmanuel Macron)選舉大勝，成為下屆法國總統，並且非常期待與他合作！

另據英國《電訊報》(The Telegrapg)報導，白宮發言人史派瑟(Sean Spicer)表示，我們恭賀新任法國總統當選人馬克宏和全體法國民眾，這次總統選舉順利成功。我們非常期待與新總統馬克宏展開合作，美國也將繼續與法國政府保持密切合作。

(中時電子報)