NBA》詹皇厄文發威 騎士4連勝橫掃暴龍

騎士隊詹姆斯(左)切入拋投。(美聯社)

東區準決賽第4戰，退無可退的暴龍在主控羅瑞缺陣下仍英勇奮戰，一度領先16分的騎士隊在終場前6分半鐘被追平，暴龍伊巴卡一記中距離的「三分打」甚至將比數超前，但是騎士隊厄文最後跳出來接管戰局，以109-102有驚無險地橫掃暴龍，季後賽8連勝挺進東區決賽。

此戰雙方開賽後兩分多鐘居然都沒有得分，直到騎士隊詹姆斯飛身雙手扣籃，比賽才正式開始。詹姆斯投22中11，攻下35分、9籃板、6助攻，他上場46分鐘，暴龍對他完全沒轍。不過暴龍藉著迪羅薩、伊巴卡、喬瑟夫的拚鬥，首節一度領先11分，也燃起主場觀眾的希望。

下半場暴龍再度開始被騎士玩弄，末節伊巴卡雖然連投帶罰將比數超前為93-92，但是暴龍的領先只持續不到30秒，騎士隊厄文就以一記三分球奪回領先。原本手感不佳的厄文這時進入狂暴模式，最後半節猛砍11分，反觀暴龍迪羅薩屢攻不進，失去逆轉良機。厄文27分、5籃板、9助攻，他與詹姆斯兩人包辦全隊過半的分數，3巨頭之一的洛夫僅獲得5分5籃板。

騎士自去年總冠軍戰以來，已寫下季後賽11連勝。雖然暴龍此戰不像之前輸得那樣慘，但是正如羅瑞所說，他們隊上沒有能對付詹姆斯的球員，失敗只是注定的事。詹姆斯4戰平均36分，投籃命中率57%。

(中時電子報)