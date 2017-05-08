馬克宏：不給選民再把票投給極端候選人的理由
根據出口民調預測，馬克宏將以65%選票當選法國總統，成為法國史上最年輕的總統，馬克宏在勝選後，首度發表談話，呼籲法國選民和他一起為法國歷史展開新頁。然而，馬克宏也懇請把票投給勒龐的選民，能夠給他一次機會，他將誓言保護法國，並宣稱儘管他可能不同意選民意見，但是他會尊重選民的看法，他補充說，他會盡可能確保這些選民不會再有任何理由，把票再次投給極端候選人。
根據美國財經媒體CNBC報導，馬克宏在民調大勝以後，首度對選民發表勝選聲明，他說近幾年法國遭受多次恐怖攻襲擊，造成好幾百人喪生，因此他承諾，法國將會站在打擊恐怖主義的最前線！
馬克宏說，我們擁有偉大的歷史，也有偉大的人文主義，可以推動世界往前，因此我們將盡力保護法國過去傑出的文化。
馬克宏多次談到道德主題，他將會優先改善公務人員的道德問題，以確保民主。另外，馬克宏列出當前法國遇到的困難，包括經濟艱難、社會崩解、道德式微，他也將一一面對解決。
(中時電子報)
文章來源：Macron, in victory speech, says task ahead is immense and will require commitment of all of France
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