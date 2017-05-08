轉3A後援首戰 胡智為怒飆2K
(07:59更新 胡智為無懼左打+拿手變速球)效力光芒的台灣23歲投手胡智為，結束短暫大聯盟之旅後，回到3A，今轉任後援首戰，中繼1局怒飆2K，無安打、無失分，面對3人次，只用9球，其中有8好球，表現出色。胡智為在3A，17局投出13三振，只有3保送，戰績1勝0負，自責分率3.71。
光芒3A球隊今迎戰金鶯3A，胡智為在7局下中繼，當時球隊1比2落後，胡智為只用3球，就三振右打的亞尼許(Paul Janish)，另一次老K則賞給左打的薛佛(Logan Schafer)。亞尼許今年在大聯盟熱身賽，曾從胡智為手中敲陽春炮，胡智為用三振完美復仇。
光芒總教練凱許(Kevin Cash)日前說，胡智為回3A後，將學習中繼後援的新角色，對他和球隊都是一個好的位置。胡智為昨也在臉書發文，強調會把自己準備好，等待再回大聯盟。右投的胡智為，速球超過95哩(約153公里)，拿手武器是變速球，也是解決左打者的關鍵球路。
(中時電子報)
關鍵字：胡智為
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