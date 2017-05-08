5月8日各報頭版要聞

※編按：因Emmanuel Macron已當選法國總統，故《中國時報》與《聯合報》頭版的選前預測稿，皆未挑入本篇。

《中國時報》焦點要聞

●國民黨主席選舉首場辯論會 5／10在中天 5大提問 說清楚

中國國民黨主席選舉將在5月20日進行投票，選情日趨白熱化，在兩場電視政見發表會後，包括國民黨主席洪秀柱在內的6位參選人，終於達成共識，同意接受中天電視台的邀請，出席本周三（10日）舉行的唯一一場國民黨主席選舉電視辯論會，公開答覆「兩岸定位」等5大問題。

●網路報名今截止 WHA邀請函 最後的等待

世界衛生大會（WHA）網路報名到今(8)日截止，府院人士昨表示，我方會努力到最後一刻，若確定未收到邀請函，將由衛福部召開記者會嚴正說明我方立場。他也提醒大陸方面，這樣的作法是在片面影響和改變現狀，對兩岸關係未來的發展絕非好事。

●媽媽愛保重 藍13號召群眾反毒

國民黨預計周六(13日)母親節前一天發起「媽媽請您愛（要）保重」遊行活動，號召3千人上街「反毒」。國民黨文傳會副主委唐德明指出，蔡政府上任以來，「食品有毒、校園有毒、環境有毒」，因此號召群眾上街，要求政府給一個無毒家園。

《蘋果日報》焦點要聞

●可恨 當眾刁難羞辱 逼拔助聽器 劣師霸凌聽障童

老師妳太惡劣了！新北市一名小二聽障模範生，日前遭女教師刁難、霸凌，該師上課不僅拒絕佩戴可對應傳送FM音波的麥克風，還質疑聽障生「只要站近就能夠聽得到」，要他當眾拔下助聽器，坐教室後方的女導師目擊學生遭羞辱上前制止大吵，因而驚動校方，家長得知小孩被糟蹋也崩潰大哭，學校認定該師已侵害學生健康權，上周送考核會懲處，強調該師屢遭家長投訴「劣績累累」，早被列入不適任教師；專家則痛批該師根本是「歧視」，應立即停職並解聘。

●「不要破壞我們一家三口」冷血 繼父虐2歲童命危

屏東驚傳虐童導致命危案！一名二歲男童，上周四昏迷被家人和鄰居送醫，醫院搶救發現男童顱內出血，渾身多處瘀青、腹部和下體都有菸疤，趕緊通報揭發母親及繼父疑似施虐，且繼父還冷血對男童說過「不要破壞我們一家三口」酸語，檢方前晚依重傷害罪嫌將兩人聲押獲准，社會處說，男童昏迷搶救中，已先安置其同母異父的六個月大弟弟。鄰居表示「男童全身傷痕累累，令人心痛。」

●喝到天亮 酒駕惡男輾嬤

台南市四名年輕人昨去酒店玩到天亮，嗨翻喝掛竟酒駕開了六十公里，在新營區一處十字路口先輾過騎機車的老婦，再失控撞倒兩棵樹後翻車，車上四人無礙，但無辜老婦屍首分離死狀悽慘，家屬痛心不已，在台南市長賴清德臉書上憤怒留言：「酒駕幾乎天天上演，你們這些官員到底能為我們做什麼？」

《聯合報》焦點要聞

●不只是「下流老人」 你將成為「過勞老人」？

全台約有十三萬名退休勞工，月領的勞保年金不到一萬元，遠低於「貧窮線」；家戶所得最低的百分之廿、約一六六萬戶中，六十五歲以上老人就近半數達八十八萬戶。受少子化、高齡化衝擊，愈來愈多台灣老人因「政府養不起你、家人養不起你、退休後自己也養不起自己」，被迫重返職場，恐成「過勞老人」。

●馮世寬：共軍海訓 將跨過第2島鏈

國防部長馮世寬昨天在一場研討會演講指出，早年中共戰機、船艦只能在沿海飛行和訓練，但隨著共軍發展航母，未來遠海長訓將成為共軍固定訓練模式，且會不斷擴大到第二島鏈，台灣要做好應變準備。

●世大運倒數／新竹足球場還沒蓋好

台北世界大學運動五月十一日將進入倒數一百天，儘管北市府多次打包票，所有場館四月底完工，但舉辦足球賽事的新竹縣第二運動場工程要延宕至五月底，「四月全數完工」承諾跳票。

《自由時報》焦點要聞

●揪狼師效應？ 男師急切不倫戀 女學生刺胸自殘

中部某私立高中楊姓男老師，先與班上女學生交往，再與同校的女老師結婚，受女作家林奕含事件影響，讓男師感到不安，打算與女學生切割以求自保，男師前天找女學生在車上談判，還準備水果刀，想藉苦肉計，自殘逼女學生分手，不料女學生不願意，奪刀自刺左胸，女學生目前還在加護病房觀察；校方表示，楊姓老師昨已辭職，至於事發過程，警方調查釐清中。

●潛藏債務17.85兆 主計長︰不改革有危機

行政院主計總處最新統計，去年底各級政府潛藏負債十七．八五兆元，較前年底增加一○七四億元；其中，勞保潛藏債務九．五六兆元最多，主因勞動部調整精算假設，且投保人數增至九七八萬人所致；軍公教年金潛藏債務則是七．五一兆元，但軍公教人數不到勞工的十分之一，潛藏債務卻直逼勞保。

●官方APP 98個有資安高風險

由行政院及所屬部會、機關設置的行動軟體APP，共有一四四個，但有多個官方APP因軟體設計不當，潛藏高度資安風險，行政院最新清查結果顯示，在一四四個官方APP中，僅廿個通過所有的弱點檢測項目，有廿三個被檢測出具有四至六個弱點，另有一○一個被檢測出一至三個弱點。

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(中時電子報)