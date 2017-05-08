繼拿破崙後 法國最年輕總統馬克宏如何煉成？

法國新任總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（美聯社）

法國政壇新秀現年39歲的馬克宏（Emmanuel Macron）於當地時間5月7日的法國總統大選中戰勝了極右派對手瑪琳勒龐(Marine Le Pen)，成為新一任的法國總統，同時也是法國繼拿破崙以來最年輕的元首，而這位「最年輕的總統」是如何煉成的？

●年少得志

馬克宏曾任投資銀行家，且畢業於有「總統搖籃」之稱的國家行政學院（ENA），7年前更獲社會黨的歐蘭德（Francois Hollande）招攬，在歐蘭德當選總統後，他加入了內閣團隊。

2014年歐蘭德任命馬克宏繼任經濟部長，他便力推勞工改革、放寬勞工市場限制等，而馬克宏的主張與社會黨左翼立場漸行漸遠，因此在去年總理瓦爾斯（Manuel Valls）改組內閣時慘遭冷落。

就在去年4月馬克宏決定立起爐灶成立成立「前進黨」（En Marche!），並角逐總統一職，不過，因為馬克宏無競選經驗，外界大多認為他只是出來「陪跑」，但因對手前總理費雍（Francois Fillon）坐領乾薪醜聞爆發後，馬克宏便以黑馬之姿竄出。

●法國版蜜雪兒

馬克宏最廣為人知的就是他的婚姻，他的妻子布莉姬（Brigitte Macron）比他年長24歲，曾是他的高中老師，為了斬斷這場師生戀，馬克宏父母將他送往巴黎念書，但布莉姬同時為了馬克宏與丈夫離婚搬到巴黎，兩人在2007年結婚。

在馬克宏決定角逐總統一職時，布莉姬辭去了教職，便成為馬克宏的頭號助選員以及最親密的顧問，幫他準備演講稿，馬克宏曾說過，若他當選法國總統，第一夫人一職將成為不支薪的正是職位，讓布莉姬成為「法國版蜜雪兒歐巴馬」，不僅擁有自己的助理和公家預算，還可以推動教育改革、弱勢兒童的補強教育等議題，不過，愛妻的馬克宏表示，確切職務內容還是要布莉姬說了算。

●當選後面臨的施政難題

在2016年年底，馬克宏曾出版一本書籍《革命》介紹了自繼的政見宣傳，發行後隨即成為暢銷書，其支持率也跟著水漲船高，在競選時，馬克宏一在強調他希望創造出一種新型政治，而在發表政治宣言時，他曾挨家挨戶收集民意。而在馬克宏當選後，他首要面臨的第一個挑戰，便是下個月的國會大選，若未能成為國會多數席，恐淪為空有虛名而毫無權勢的跛鴨總統。另外，前進黨是否能一舉躍升為國會最大黨，也關係著他曾在選前公布的上任後百日大計，有意立法提高政府透明度、簡化經濟監管條例、增加勞動市場自由度等是否能順利施行。

(中時電子報)