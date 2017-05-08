全國文化會議分區論壇宜蘭場次 鄭麗君盼喚醒文資新靈魂

鄭麗君部長出席2017年全國文化會議分區論壇-宜蘭場次。（文化部提供）

2017年全國文化會議分區論壇，6日假宜蘭縣蘭陽博物館會議廳舉行。文化部鄭麗君部長與宜蘭縣吳澤成縣長共同出席，與民眾討論文化議題。上午場次為「支持藝文創作自由與培植美感素養（文化創造力）」議題，下午場次議題為「文化保存與扎根、連結土地與人民歷史（文化生命力）」，當地社造界前輩、營造員、公民團體、觀光工廠業者、藝文自由工作者及公部門代表近百人次參與，從宜蘭社造的經驗與成果分享到文資保存制度，由主持人及引言人帶領與談，進行深度交流及意見交換。

鄭部長另針對文化資產保存議題，與民眾分享規劃推動之文化政策。她表示台灣經濟發展已達到瓶頸，惟有軟實力的成長，豐富國人的心靈與發揮創意，才能帶動21世紀臺灣進步的視野。再造歷史現場，就是以文化治理帶動城鄉發展的新運動，讓當時的歷史記憶與文化價值，重新回到常民的生活。引言人洪致文也表示現今的古蹟活化，不應只是修復，否則最後也僅剩建物的空殼，反而失去它的靈魂，都成為一棟棟沒有生命的「文化創傷」。

社造界前輩、營造員、公民團體、觀光工廠業者、藝文自由工作者及公部門代表近百人次參與。（文化部提供）

鄭麗君更指出現在很多公有產業遺址的保存，都與其原本的使用目的失去連結，期盼中央與地方機關除挹注資源外，都能如鄭部長倡議的22個文化部理念，各部會都以文化思維，為其主管產業文化資產賦予生命力的活化保存。

民眾踴躍提出文化政策之建議。（文化部提供）

宜蘭縣過往投入社區營造、宜蘭學研究多年，強調以文化立縣，成為全國文化施政的成功典範。吳縣長在回應與會民眾的提問，表示將針對縣內的文化事務分門別類系統性盤點，找出它的未來性、需要性及功能性、角色定位，並願意親自協調整合政府、民間系統，為承接中央下放的文化資源作好準備，共同合作持續發揚宜蘭文化特色。

宜蘭場為全國文化會議分區論壇第11場次，後續還有新北、基隆與離島場次，以及青年、新住民、文化科技、文化經貿、文化資產專題論壇。歡迎民眾報名參與，共同關心文化未來，詳細場次資訊請至網站查詢。

(中時電子報)