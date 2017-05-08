日美假想「釣魚島戰事」場景 曝光
中日釣魚島主權爭議不斷，中國大陸海警艦船編隊頻頻進入釣魚島12海浬巡航內巡航。日媒披露美日官員在今年3月曾召開釣魚島假想戰沙盤推演，檢驗兩個主要戰爭場景，評估中日美3方可能採取哪些措施。
據《日本時報》7日報導，今年3月下旬，約20名日本和美國政府前高級官員及日本自衛隊前成員參加了一場關於釣魚島的假想戰爭演習。參與人員被分成了三個小組，分別代表日本、美國和中國，以評估各方可能採取哪些措施。參與者設想並檢驗了兩個主要戰爭場景。
第一個場景為：約20名日本右翼組織武裝人員登上釣魚島，聲稱是為日本國家佔島。日本決定派出3艘海警船投送人員控制事態，鑑於佔島者是日本人，日本不願動用自衛隊。這時，中國突然宣布給日本48個小時處理該問題，但不會無限制等下去。
但48小時過去了，佔島者仍盤據釣魚島，日本就是否派遣自衛隊產生分歧，因為派遣自衛隊可能為中國出兵提供藉口。美國要求日本保證快速控制事態，其最大的目標是「避免戰爭和阻止事態惡化」，同時呼籲中國保持克制，避免軍事行動。但由於缺乏溝通，中國認為日本沒有足夠的意願和能力解決問題，因而決定派出軍事力量。
第二個場景為：6艘中國海警船和20多艘漁船進入釣魚島海域，一艘日本海警船與中國船隻相撞，數名中國船員落水。日本決定派遣更多的巡邏船和軍艦前往該海域，以防止中國船員登島。美國呼籲日中雙方保持克制，但中國表示是日本先挑起爭端，並建議中日同時撤船。日本一開始拒絕接受該建議，稱有損其主權立場，但在美國的強大壓力下做出讓步。
報導稱，演習在洛克希德·馬丁公司提供的設施內進行，由笹川和平財團的研究員、美國前海軍陸戰隊官員肯德爾指導，中國隊由白宮國家安全委員會前亞洲事務主任韋德寧等美國人扮演。對於演習發現的問題，日本隊一名成員表達憂慮：「我們從中了解到，美國更加擔心與中國發生衝突，而不是站在日本的立場上。」
(中時電子報)
文章來源：日媒披露日美假想演練「釣魚島戰事」場景
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