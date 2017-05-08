蔡正元：納稅人花錢替蔡英文找觀光人頭撐場面夠衰

總統蔡英文。(資料照，王英豪攝)

就職快滿一年的蔡英文曾表示觀光是我們最重視的產業之一，但兩岸持續凍結，陸客大幅減少，只能寄望東南亞旅客。觀光局也澄清陸客雖減，但其他國旅客增加約106萬人次，帶來428億元旅遊商機。國民黨政策會執行長蔡正元痛批蔡英文為了湊人數，證明觀光客沒減少，花納稅人的錢，付給日韓、東南亞旅行社，找人頭觀光客來台充數。

交通部觀光局為鼓勵境外(含中國大陸、香港及澳門)獎勵旅遊團體來臺，以使台灣成為亞洲重要旅遊目的地並促進觀光產業發展，符合條件資格，每位旅客可補助金額400元至1000元。

蔡正元痛批蔡英文花錢找「觀光人頭客」，自蔡英文上台陸客大量減少，為了湊人數，證明觀光客沒減少，蔡英文花納稅人的錢，付給日韓、東南亞旅行社，找人頭觀光客來台充數。

這些觀光客來台採購少、花錢少，對觀光業產值低，跟陸客不能比，但可以幫蔡英文撐場面，蔡正元直言「納稅人花錢替蔡英文撐場面實在有夠衰！」

有網友痛批「人民的納稅錢讓她隨便花，買人頭撐場面，520還要花車40輛來宣揚政績，得花8000萬，馬政府8000萬可以花四年的就職典禮，真不知人民是否真的要買這次的單。」、「店長管一間店，會只看來店人數嗎？重要的當然是看總成本和營業額啊，這樣才算的出利潤。有種店長只給老闆看來店人數有多少，缺絕口不提總成本和總營業額，該換店長了吧」

也有網友質疑「斷絕百億陸客收入，卻砍軍公教退休金，拿錢去補助東南亞？」、「可惡！花別人的錢不心疼的意思嗎？」、「扣減年金拼觀光，寧與外人，不與家奴，空心菜太狠了。」、「這有點像考試帶小抄，作弊想拿好成績」、「去寧夏夜市問看一下就知道！都是背包客，蹲在路邊撈金魚、打彈珠等低消！」

(中時電子報)